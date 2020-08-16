В Минске пройдёт акция в поддержку Лукашенко

В Минске начинается акция в поддержку белорусских властей и действующего президента Александра Лукашенко. Белорусские СМИ сообщают, что около двух тысяч горожан собралось на площади Независимости, держа предметы в государственных цветах, скандируют "За батьку", "За Беларусь".

Есть трибуна, на которой находятся спикеры Совета Республики — Наталья Кочанова и Палаты представителей — Владимир Андрейченко. Территория контролируется полицейскими и службами.