Президент России Владимир Путин выступил во время парада Победы, который 24 июня проходит на Красной площади в Москве. Глава государства отметил, что память о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, будет вечной.
"Советский народ положил конец страшному Холокосту, спас мир от фашизма, невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия.
Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.
Мы обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне. Слава поколению, победившему нацизм. Слава героям войны. Ура!" — заявил Путин.
Традиционный парад Победы 9 мая был отменён из-за ситуации с коронавирусом. Новая дата парада выбрана в честь первого шествия Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
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