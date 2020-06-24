Президент России Владимир Путин выступил во время парада Победы, который 24 июня проходит на Красной площади в Москве. Глава государства отметил, что память о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, будет вечной.

"Советский народ положил конец страшному Холокосту, спас мир от фашизма, невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия.

Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

Мы обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне. Слава поколению, победившему нацизм. Слава героям войны. Ура!" — заявил Путин.