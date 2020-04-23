Российские пользователи мессенджера Telegram, быть может, скоро будут освобождены от необходимости "танцевать с бубнами", дабы обойти блокировку.
Соответствующую инициативу проявили Дмитрий Ионин и Федот Тумусов, депутаты Государственной Думы.
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"С одной стороны, власть признает полезность этого продукта (Telegram — прим. ред), а с другой - формально должна продолжать с ним борьбу. Мы сегодня предлагаем обнулить эту ситуацию. Проект уже направили премьер-министру и в профильное ведомство — Минкомсвязи", — говорит Ионин.
Ситуация с "заблокированным" Telegram выглядит абсурдно или, по меньшей мере, странно:
И все это при том, что доступ к каналам без специальных средств для обхода блокировки невозможен.
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