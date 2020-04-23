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Источник Правда.Ру

Из Госдумы поступило предложение разблокировать Telegram

Политика » Власть » Парламент

Российские пользователи мессенджера Telegram, быть может, скоро будут освобождены от необходимости "танцевать с бубнами", дабы обойти блокировку.

Соответствующую инициативу проявили Дмитрий Ионин и Федот Тумусов, депутаты Государственной Думы.

Парламентарии разработали законопроект о запрете ограничений на работу ресурсов, использующихся для оповещения населения в периоды ЧС.

"С одной стороны, власть признает полезность этого продукта (Telegram — прим. ред), а с другой - формально должна продолжать с ним борьбу. Мы сегодня предлагаем обнулить эту ситуацию. Проект уже направили премьер-министру и в профильное ведомство — Минкомсвязи", — говорит Ионин.

Ситуация сейчас почти абсурдна

Ситуация с "заблокированным" Telegram выглядит абсурдно или, по меньшей мере, странно:

  • мессенджер был официально заблокирован Роскомнадзором в апреле 2018 года, после того, как отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписок пользователей;
  • все это время Telegram, благодаря способам обхода блокировки, благополучно работает на территории страны;
  • более того, в нем функционируют не только каналы "простых" пользователей, но и СМИ, и представителей власти, и политиков, и различных ведомств, включая — кстати — сам Минкомсвязи и главу Роспотребнадзора,
  • мессенджер пользуется огромной популярностью потому, что многие важные новости появляются там раньше, чем на каких бы то ни было ресурсах.

И все это при том, что доступ к каналам без специальных средств для обхода блокировки невозможен.

 

Темы telegram блокировка мессенджер дмитрий ионин федот тумусов
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