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Источник Правда.Ру

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Политика » Власть » Правительство

Наступившая неделя позволит понять: вышла Россия на пик эпидемии коронавируса или нет.

Об этом рассказала Татьяна Голикова, вице-премьер правительства в эфире программы "Москва. Кремль.Путин", вышедшей в эфир на ТК "Россия-1" в воскресенье вечером. 

По словам вице-премьера, 30 апреля не случайно выбрано датой окончания "нерабочих дней":

с момента начала эпидемии в стране к этому дню пройдет 2 цикла по 14 дней (инкубационный период коронавируса - прим.ред),что позволит оценить эффект от этой (самоизоляция - прим.ред) ограничительной меры.

Как сказала Голикова, 14-16 апреля будет понятно, станет ли заболеваемость увеличиваться. А вот эффект от сокращения социальных контактов понятен будет именно в конце апреля.  

 

30 апреля самоизоляция татьяна голикова
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