Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Наступившая неделя позволит понять: вышла Россия на пик эпидемии коронавируса или нет.
Об этом рассказала Татьяна Голикова, вице-премьер правительства в эфире программы "Москва. Кремль.Путин", вышедшей в эфир на ТК "Россия-1" в воскресенье вечером.
По словам вице-премьера, 30 апреля не случайно выбрано датой окончания "нерабочих дней":
с момента начала эпидемии в стране к этому дню пройдет 2 цикла по 14 дней (инкубационный период коронавируса - прим.ред),что позволит оценить эффект от этой (самоизоляция - прим.ред) ограничительной меры.
Как сказала Голикова, 14-16 апреля будет понятно, станет ли заболеваемость увеличиваться. А вот эффект от сокращения социальных контактов понятен будет именно в конце апреля.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.