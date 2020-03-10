Зюганов призвал не торопиться с проведением досрочных выборов в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перед обсуждением вопроса о проведении досрочных выборов в Госдуму необходимо разобраться с экономической ситуацией в стране, а также с распространением коронавируса.

"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом. Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", — пояснил политик.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал провести досрочные выборы в Госдуму после внесения поправок в Конституцию России.