Введение налога на собак в разы увеличит популяцию бродячих псов на улицах.

Так считает Владимир Бурматов, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

Своим мнением парламентарий поделился, комментируя инициативу якутского мэра Сарданы Авксентьевой, которая сегодня предложила ввести обязательные платежи для владельцев домашних животных (подробнее об этом — здесь).

Бурматов назвал такую инициативу бредом и провокацией.

"Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налогТакого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждается. Если за животных надо будет платить, многим проще будет их просто выбросить. Представьте бабушку, у которой 15 кошек. Да она, посчитав, сколько за них платить придется, выкинет их еще до введения налога", — сказал парламентарий (цитата "Известий").