Путин: критиковать мало, надо предлагать лучшую альтернативу

4 серия цикла "20 вопросов Путину" опубликована ИА ТАСС.

Ведущий задает российскому президенту вопросы про его отношения с судьями, громких делах, Росгвардии и разгонах митингов.

Президент, отвечая на них, порекомендовал оппозиции не просто ругать власть, а предлагать альтернативные программы развития:

"Критика нужна, но одной ее недостаточно, чтобы эффективно развивать страну".

А еще Владимир Путин напомнил, что существует масса способов донести свою точку зрения до людей, и акции для этого, в общем-то не нужны".