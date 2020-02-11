За четвертого ребенка семьям не дадут повторный маткапитал

Получить дважды материнский капитал смогут многодетные матери в России. За рождение четвертого ребенка предлагается повторно выплачивать маткапитал.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Иванов. По его мнению, это стимулирует формирование многодетных семей, восстановит семейные ценности.

Стоит отметить, что предложение уже было отклонено правительством. В качестве аргумента указывается то, что принятие поправок в закон поставит семьи, например, с двумя детьми, в неравное положение с теми, у кого будет четверо детей.