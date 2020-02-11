Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала. Эти данные приводятся в сообщении на официальном интернет-ресурсе партии.

Изменения подготовили в соответствии с поручениями президента Рф Владимира Путина, о которых он говорил в ходе послания Федеральному собранию.

В том числе, ими предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026-го года, а также его проведение ежегодной индексации выплат. Средства предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Им выплатят по 466617 рублей. При рождении либо усыновлении второго и последующих детей государство выплатит семьям уже по 616617 рублей.

По словам секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака, предложения главы государства требуется воплотить как можно быстрее.