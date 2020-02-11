Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала. Эти данные приводятся в сообщении на официальном интернет-ресурсе партии.
Изменения подготовили в соответствии с поручениями президента Рф Владимира Путина, о которых он говорил в ходе послания Федеральному собранию.
В том числе, ими предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026-го года, а также его проведение ежегодной индексации выплат. Средства предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Им выплатят по 466617 рублей. При рождении либо усыновлении второго и последующих детей государство выплатит семьям уже по 616617 рублей.
По словам секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака, предложения главы государства требуется воплотить как можно быстрее.
"Расширение программы маткапитала, возможностей его использования — наш безусловный приоритет", — заявил он.
Россия, которая является правопреемницей СССР, обязана выплатить Украине компенсацию за ущерб, нанесенный пахотным землям "прихотью Хрущева" - строительством Каховского водохранилища.