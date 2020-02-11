МИД России оценил возможность отмены виз для Грузии

На повестке дня российского-грузинский отношений пока вопрос отмены виз для граждан Грузии, въезжающих в Россию, не стоит.

Об этом рассказал Андрей Руденко, замглавы МИД России в интервью РИА Новости.

"Мы со своей стороны готовы будем вернуться к обсуждению этого вопроса после того, как удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях", — сказал дипломат.

Почему вдруг возник вопрос об отмене виз

Вопрос об отмене виз возник потому, что еще в июле прошлого года о готовности России пойти на это говорил Григорий Карасин, занимавший тогда пост заместителя главы внешнеполитического ведомства.

Карасин заявлял, что

"российская сторона заинтересована в нормализации отношений и потому готова к переговорам, если Тбилиси изъявит такое желание".

Напомним, что отношения между Москвой и Тбилиси обострились на фоне массовых протестов в Грузии в июне прошлого года. Тогда кризис был настолько ярок, что Россия даже прекратила авиасообщение с Грузией