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Источник Правда.Ру

Путин не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

Политика » Власть » Кремль

На встрече с общественностью, состоявшейся в подмосковном Красногорске вчера, 30 января, Владимир Путин назвал одно из основных условий подписания им закона о поправках в Конституции.

Поддержка изменений гражданами на общероссийском голосовании.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет. Граждане нашей страны — фактически и есть та окончательная инстанция, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его", — сказал Владимир Путин.

И добавил:

"Я подпишу или не стану этого делать только после того, как люди скажут свое слово".

А еще президент уточнил, что хотя для принятия изменений в конституцию, которые предложат члены рабочей группы, в принципе, достаточно лишь утвердить соответствующий закон в Госдуме и получить необходимое число одобрений от региональных властей,

"чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае недостаточно".

Темы владимир путин изменения в конституцию общероссийское голосование
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