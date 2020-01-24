Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента

Сегодня Владимир Путин подписал очередной указ о назначении на должность в обновленном составе администрации президента.

Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что в правительстве Дмитрия Медведева Дмитрий Козак с 2008 года занимал должность вице-премьера. Он курировал топливно-энергетический комплекс страны, промышленность и розничную торговлю.