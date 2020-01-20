Мишустин — консервативный инвестор. Это основной источник его дохода

Новый глава правительства страны — человек небедный. Но все полученные им доходы легальны и прозрачны.

Как удалось выяснить журналистам издания "КоммерсантЪ", большая часть того, что получает сегодня Михаил Мишустин —

"результат консервативного инвестирования в последние десять лет того, что он заработал до 2010 года еще в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, контролируемых ныне Deutsche Bank".

Истоки состояния премьера

По данным "Ъ", Мишустин — один из основателей "Международного компьютерного клуба". Это общественная некоммерческая организация, цель которой — развитие в стране рынка вычислительной техники, интеграция российских и зарубежных компьютерных технологий, привлечение в страну передовых информационных технологий. Создана организация была еще в 1980-х годах прошлого века.

"Таким образом, — пишет газета, — к 1998 году, когда нынешний премьер стал работать в налоговой службе, он уже был обеспеченным человеком. И вполне мог себе позволить на доходы от МКК купить дом в коттеджном поселке на Николиной Горе".

Квартира на Трехгорном Валу в Москве, о которой в последние дни много было сказано, Мишустин получил от управления делами президента уже как заместитель министра по налогам и сборам.

Все активы - в руках жены

Во время перерыва в госслужбе (2008 — 2010 гг) Мишустин занимал должность президента UFG Capital Partners и управляющего партнера группы UFG Asset Management. А после того, как он вернулся на госслужбу, передал все активы жене, которая начала получать с них дивиденды. Все они отражены в декларациях Владлены Мишустиной.

Таким образом, резюмирует автор "Ъ", основной доход семьи премьер-министра складывается из консервативных вложений в депозиты.