Александр Ведруссов: Россия, наконец, дождалась перемен

Ситуацию с неожиданной отставкой правительства, о которой на встрече Владимира Путина с членами кабмина объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, для «Правды.Ру» прокомментировал политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO» Александр Ведруссов.

Россия хотела перемен и вот они настали

Я, наверное, не сильно погрешу против истины, если скажу, что этого события страна ждала давно. Мы хотели перемен, и вот они начались.

Остается надеяться, что сменяемость власти станет следующим этапом. У нас Дмитрий Анатольевич Медведев на виду уже полтора десятка лет: и премьером был, и даже президентом. После такого долгого пребывания у власти одного и того же лица люди - и это понятно - хотят перемен. Причем кардинальных: и лиц новых, и смены курса правительства.

Тем более, что прежний кабмин ассоциируется только с антисоциальными реформами. А президент в своем послании сегодня обозначил курс на социальные перемены со знаком плюс. Наверное, нельзя такое доверять тем, кто совершил столь много ошибок.

Переформатирование: полное или..?

Общество вправе ожидать переформатирования правительства. Не хотелось бы, чтобы те же лица просто пересели в другие кресла. Они уже продемонстрировали неэффективную работу. Поэтому хочется увидеть новые лица. И вместе с ними - смену курса.

То, что обозначил в послании президент, коснется десятков миллионов людей. Важно, чтоб новое правительство это понимало.

Справедливости ради, стоит отметить, что ушедшее в отставку правительство не было «абсолютно провальным». Был Шойгу, был Лавров, были люди, которые справлялись и отлично зарекомендовали себя. Да, работали долго. Но очень эффективно. Опыт накопили немалый. Вот таких хотелось бы сохранить. Очень надеюсь, что они все-таки останутся.

Главная фигура в правительстве - премьер

«Рулевым» любого правительства является - я Америку не открою - премьер-министр. Не хотелось бы, чтоб его выбирали по старой схеме: чтобы не затмевал президента, чтобы не имел слишком большого политического веса в стране, слишком большого рейтинга. Премьер должен быть самостоятельной политической фигурой.

Правительство сформировать придется президенту

У Владимира Путина сейчас есть все рычаги управления. Он контролирует ситуацию, у него есть соответствующий рейтинг. Он не заоблачный, естественно. Но есть авторитет, есть уважение. Поэтому именно он должен в формате транзита сбалансировать власть так, чтобы у нас было три реально самостоятельных, максимально правосубъектных ветви. А не как сейчас с диким перекосом в сторону исполнительной власти на всех уровнях.

Президент пока может себе позволить такие шаги. Главное, чтобы в обществе поняли: перемены будут, сменяемость будет, застой и стагнация уйдут и из политики, и из экономики, и - что особенно важно - из социальной сферы.

Я надеюсь, что все пройдет спокойно, но при этом очень бы хотелось, чтобы у людей обязательно спросили их мнение. Общество должно само решить, какую конфигурацию власти оно хочет видеть.

Мы входим в этот период достаточно стремительных и во многом неожиданных изменений. Это не первый сюрприз, я думаю, не последний сюрприз. И президент у нас такой, что и порадует, и огорчит еще не раз.