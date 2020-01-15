Александр Ведруссов: Россия, наконец, дождалась перемен

Ситуацию с неожиданной отставкой правительства, о которой на встрече Владимира Путина с членами кабмина объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, для «Правды.Ру» прокомментировал политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO» Александр Ведруссов.
Я, наверное, не сильно погрешу против истины, если скажу, что этого события страна ждала давно. Мы хотели перемен, и вот они начались.
Остается надеяться, что сменяемость власти станет следующим этапом. У нас Дмитрий Анатольевич Медведев на виду уже полтора десятка лет: и премьером был, и даже президентом. После такого долгого пребывания у власти одного и того же лица люди - и это понятно - хотят перемен. Причем кардинальных: и лиц новых, и смены курса правительства.
Тем более, что прежний кабмин ассоциируется только с антисоциальными реформами. А президент в своем послании сегодня обозначил курс на социальные перемены со знаком плюс. Наверное, нельзя такое доверять тем, кто совершил столь много ошибок.
Общество вправе ожидать переформатирования правительства. Не хотелось бы, чтобы те же лица просто пересели в другие кресла. Они уже продемонстрировали неэффективную работу. Поэтому хочется увидеть новые лица. И вместе с ними - смену курса.
То, что обозначил в послании президент, коснется десятков миллионов людей. Важно, чтоб новое правительство это понимало.
Справедливости ради, стоит отметить, что ушедшее в отставку правительство не было «абсолютно провальным». Был Шойгу, был Лавров, были люди, которые справлялись и отлично зарекомендовали себя. Да, работали долго. Но очень эффективно. Опыт накопили немалый. Вот таких хотелось бы сохранить. Очень надеюсь, что они все-таки останутся.
«Рулевым» любого правительства является - я Америку не открою - премьер-министр. Не хотелось бы, чтоб его выбирали по старой схеме: чтобы не затмевал президента, чтобы не имел слишком большого политического веса в стране, слишком большого рейтинга. Премьер должен быть самостоятельной политической фигурой.
У Владимира Путина сейчас есть все рычаги управления. Он контролирует ситуацию, у него есть соответствующий рейтинг. Он не заоблачный, естественно. Но есть авторитет, есть уважение. Поэтому именно он должен в формате транзита сбалансировать власть так, чтобы у нас было три реально самостоятельных, максимально правосубъектных ветви. А не как сейчас с диким перекосом в сторону исполнительной власти на всех уровнях.
Президент пока может себе позволить такие шаги. Главное, чтобы в обществе поняли: перемены будут, сменяемость будет, застой и стагнация уйдут и из политики, и из экономики, и - что особенно важно - из социальной сферы.
Я надеюсь, что все пройдет спокойно, но при этом очень бы хотелось, чтобы у людей обязательно спросили их мнение. Общество должно само решить, какую конфигурацию власти оно хочет видеть.
Мы входим в этот период достаточно стремительных и во многом неожиданных изменений. Это не первый сюрприз, я думаю, не последний сюрприз. И президент у нас такой, что и порадует, и огорчит еще не раз.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.