В ОАК раскрыли подробности нового контракта с Минобороны РФ

Объединенная авиастроительная корпорация заключила новый контракт с Министерством обороны РФ на поставку фронтовых бомбардировщиков в модернизированном варианте Су-34М, сообщил генеральный директор "ОАК" Юрий Слюсарь.

Самолет, по его словам, очень перспективный и еще долгие годы будет модернизироваться и производиться.

Су-34 создавался для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любой погоде. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения.

СУ-34 способен лететь на расстояние четыре тысячи километров с максимальной скоростью 1900 км/ч при боевой нагрузке до 8 тонн.

К 2022 году будет создан опытный образец модернизированного Су-34 четвертого поколения. В самолете будет улучшена радиолокационная станция, установлены новый навигационный комплекс и системы индикации информации в кабине пилотов.