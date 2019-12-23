В "Газпроме" отчитались об объемах добычи газа

Российская компания повысила показатели добычи газа в уходящем году на 0,5% по сравнению с прошлым годом.

По словам заместителя председателя правления газового холдинга Виталия Маркелова, "Газпром" может добыть до конца 2019 года более 500 миллиардов кубометров газа.

Что касается спроса газотранспортной системы на газ холдинга, то на внутреннем рынке в течение 11 месяцев текущего года он оставался на уровне прошлого года, сообщают в управлении информации компании.

Поставки российского газа в Европу не планируют снижать

По заявлению главы департамента "Газпром экспорт" Андрея Зотова, холдинг не планирует снижать объем экспорта газа в европейские страны до 2022 года. Предполагаемый объем поставок устанавливается в пределах 194-204 миллиардов кубометров.

Известно, что Россия намерена поставлять голубое топливо в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Это добавит к показателям экспорта российской газовой компании еще 38 миллиардов кубических метров газа в год.