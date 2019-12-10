В СПЧ заявили о готовности провести амнистию к 75-летию Победы

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев сообщил, что соответствующий доклад подготовлен для Владимира Путина.

"Дата большая, серьезная, было бы правильно провести амнистию, но идет дискуссия вокруг того, кого амнистировать",- сказал Валерий Фадеев.

Когда отмечалось 60 и 65 лет со дня Победы, в живых было больше участников войны, "и было понятно, в какую сторону можно было направлять амнистию". "Сейчас таких людей, к сожалению, осталось уже немного. И какова логика амнистии — вот это вопрос",- заметил глава СПЧ.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил амнистировать к 75-летию победы ряд предпринимателей, которые были осуждены за экономические преступления.

Бывший член Совета по правам человека Илья Шаблинский также заявлял от имени организации о намерении включить в проект амнистии участников дел о массовых беспорядках в Москве, но в октябре состав СПЧ изменился.