Россияне оценили возможность иметь цифровые трудовые книжки

Использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение. Это результаты опроса исследовательского центра портала по поиску работы Superjob.ru

Больше всего сторонников электронных книжек среди молодежи до 24 лет - 47 процентов. По их мнению, таким форматом трудовых книжек будет удобнее пользоваться. Наибольшее количество тех, кто выступил против, составляют россияне в возрасте от 45 лет и старше - 39 процентов. Основной аргумент противников нововведения связан с возможными ошибками в электронных базах данных. Еще 22 процентам все равно, какой книжкой пользоваться.

Опрос проходил 3-4 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет в 365 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.

Накануне Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки. При этом работник может сохранить бумажную версию документа. Работодатель с января 2021 года сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме.