Журналист показал "любимого губернатора" Путина

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал на личной странице в Twitter короткую видеозапись с Владимиром Путиным и его "любимым губернатором". Видео было сделано на "инфраструктурном" совещании главы государства.

Смирнов написал, что "все почернели от зависти", когда губернатор Тверской области Игорь Руденя получил "одобрительный жест" от Владимира Путина. На видео видно, как президент дружески приобнимает и похлопывает по плечу Руденю.