Компания Apple устранила все ошибки, связанные с Крымом

Теперь в сервисе "Погода" Крым отражается, как российская территория, благодаря тому, что компания отредактировала свои картографические сервисы в соответствии требованиям законодательства Российской Федерации.

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, считает, что, таким образом, компания демонстрирует желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке.

Еще вначале марта глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщал, что компания Apple устранила ошибку с отображением Крыма на картах в своей операционной системе.

Однако вопросы к сервису "Погода" оставались, поскольку крымские города сначала отображались как территория Украины. Но после замечаний и уточнений со стороны депутата Государственной думы все ошибки в сервисе, связанные с отображением Крыма, были исправлены.