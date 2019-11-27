Герман Греф объяснил, почему "Сбербанк" создает экосистему

Глава крупнейшего банка России считает, что в случае запрета создавать банковские экосистемы, властям придется дополнительно регулировать крупные IT-компании, которые занимаются банковской деятельностью.

25 ноября ЦБ опубликовал доклад "Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке". В докладе отмечалось, что формирование банковских экосистем "создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен".

Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар IТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии.

"В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать, мы будем создавать экосистему, и мы будем создавать им проблемы на их рынках традиционных. Что мы и сделали", — заявил глава "Сбербанка" .