В России удалось стабилизировать финансовую систему

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что банки больше не ощущают последствий западных санкций, поскольку стране удалось стабилизировать свою финансовую систему.

Набиуллина отметила, что Российской федерации пришлось снизить курс рубля для стабилизации ситуации вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса.

В настоящее время санкции влияют только на те регуляторы, которых ограничения коснулись напрямую, но и их положение было улучшено за счет доступа к внутренней финансовой системе страны.

Эльвира Набиуллина напомнила, что с 2014 года в России действует политика дедолларизации. "И мы занимаемся — это мы ни в коей мере не скрываем — дедолларизацией нашего финансового сектора и торговли, чтобы быть еще менее уязвимыми. Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики", — отметила глава ЦБ.

Следует отметить, что страна постепенно переходит на национальные валюты в торговых расчетах с другими государствами. Однако этот процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США, как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов.