Владимир Путин заявил, что Советский Союз прекратил свое существование по причине неэффективной экономической политики, которая проводилась тогда в стране.
В результате в социальной сфере произошел, практически, коллапс, а в политической сфере — пролонгированные последствия, которые растянулись на долгие годы.
Российский лидер отметил, что итоги распада СССР оказались гораздо печальнее тех, о которых можно было подозревать и ожидать в самых худших вариантах.
На Западе, напротив, расценивают развал советского государства, как благо для всего мира. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск однажды сказал, что распад Советского Союза стал счастливым событием для Европы и для русских.
Однако Владимир Путин неоднократно утверждал, что на самом деле это событие является настоящим бедствием, которое можно назвать не иначе, как крупнейшей геополитической катастроой прошлого века.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.