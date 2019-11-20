Российский президент обозначил основную причину распада СССР

Владимир Путин заявил, что Советский Союз прекратил свое существование по причине неэффективной экономической политики, которая проводилась тогда в стране.

В результате в социальной сфере произошел, практически, коллапс, а в политической сфере — пролонгированные последствия, которые растянулись на долгие годы.

Российский лидер отметил, что итоги распада СССР оказались гораздо печальнее тех, о которых можно было подозревать и ожидать в самых худших вариантах.

На Западе, напротив, расценивают развал советского государства, как благо для всего мира. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск однажды сказал, что распад Советского Союза стал счастливым событием для Европы и для русских.

Однако Владимир Путин неоднократно утверждал, что на самом деле это событие является настоящим бедствием, которое можно назвать не иначе, как крупнейшей геополитической катастроой прошлого века.