В Кремле рассмотрят возможное приглашение на следующий саммит G7

Россия готова рассмотреть приглашение посетить следующий саммит G7 в США, если оно поступит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим", - сказал представитель Кремля, передает агентство "РБК".

В преддверии саммита G7, который с 24 по 26 августа проходит во Франции, президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию и восстановить формат "Большой восьмерки", поскольку это было бы целесообразно. Лидеры остальных стран G7 заявили, что Россия сможет вернуться лишь после выполнения ряда условий. По словам президента Франции и канцлера Германии, сложно говорить о "Большой восьмерке" без разрешения кризиса на Украине.

Утром, 25 августа, Трамп не исключил приглашения Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году, но не в качестве участника встречи, а как гостя.