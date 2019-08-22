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Источник Правда.Ру

Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине

Политика print

Британский телеканал Channel 4 объявил о съемках нового документального сериала, посвященного президенту России Владимиру Путину. Картина получила название "Путин: история русского шпиона". 

"Будучи президентом, Путин решил сделать Россию вновь великой и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров", - сказано в анонсе.

Сериал будут снимать в России, США, Великобритании и некоторых европейских странах. Картина расскажет, как российский лидер "привнес свои знания в области шпионского ремесла" в область государственного управления. Представители телеканала уточняют, что в сериале появится Путин, а также его ближайшие соратники. 

"Будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру - из Крыма в Солсбери, в Вашингтон", - заключают создатели. 

Режиссером сериала стал Ник Грин, ранее снимавший документальные фильмы о Древнем Риме, Альберте Эйнштейне и советском офицере Станиславе Петрове, который предотвратил потенциальный ядерный конфликт в 1983 году. 

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Темы шпион путин съемки сериал великобритания
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