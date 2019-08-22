Британский телеканал Channel 4 объявил о съемках нового документального сериала, посвященного президенту России Владимиру Путину. Картина получила название "Путин: история русского шпиона".
"Будучи президентом, Путин решил сделать Россию вновь великой и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров", - сказано в анонсе.
Сериал будут снимать в России, США, Великобритании и некоторых европейских странах. Картина расскажет, как российский лидер "привнес свои знания в области шпионского ремесла" в область государственного управления. Представители телеканала уточняют, что в сериале появится Путин, а также его ближайшие соратники.
"Будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру - из Крыма в Солсбери, в Вашингтон", - заключают создатели.
Режиссером сериала стал Ник Грин, ранее снимавший документальные фильмы о Древнем Риме, Альберте Эйнштейне и советском офицере Станиславе Петрове, который предотвратил потенциальный ядерный конфликт в 1983 году.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?