Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о съемках нового документального сериала, посвященного президенту России Владимиру Путину. Картина получила название "Путин: история русского шпиона".

"Будучи президентом, Путин решил сделать Россию вновь великой и переместить ее на мировую арену. Он пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров", - сказано в анонсе.

Сериал будут снимать в России, США, Великобритании и некоторых европейских странах. Картина расскажет, как российский лидер "привнес свои знания в области шпионского ремесла" в область государственного управления. Представители телеканала уточняют, что в сериале появится Путин, а также его ближайшие соратники.

"Будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру - из Крыма в Солсбери, в Вашингтон", - заключают создатели.

Режиссером сериала стал Ник Грин, ранее снимавший документальные фильмы о Древнем Риме, Альберте Эйнштейне и советском офицере Станиславе Петрове, который предотвратил потенциальный ядерный конфликт в 1983 году.