Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Марсель.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Из Марселя глава РФ направится на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, что переговоры состоятся в форте де Брегансон, летней резиденции политических лидеров Франции.
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