Вишневский из "Яблока" подготовил закон об отмене анонимности силовиков

Руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский предлагает размещать на форменной одежде и шлемах сотрудников полиции и Росгвардии во время массовых акций индивидуальный номер, позволяющий их идентифицировать.

Как сообщается на сайте партии, депутат намерен внести поправки в федеральные законы. Он направил проект изменений в юридическое управление парламента северной столицы, позже предложит инициативу в Госдуме.

По словам Вишневского, он "возмущен беспределом силовиков, которые избивают и калечат мирных граждан во время акций протеста". Они практически всегда остаются безнаказанными, потому что опознать их невозможно, добавил он.

Депутат считает, что закон нужен и самим полицейским и росгвардейцам, чтобы речь шла только о тех, кто действительно нарушил закон. Кроме того, документ поможет избежать появления провокаторов в форме без опознавательных знаков, подчеркнул парламентарий.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Песков назвал оправданным жесткое пресечение массовых беспорядков