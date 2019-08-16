Руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский предлагает размещать на форменной одежде и шлемах сотрудников полиции и Росгвардии во время массовых акций индивидуальный номер, позволяющий их идентифицировать.
Как сообщается на сайте партии, депутат намерен внести поправки в федеральные законы. Он направил проект изменений в юридическое управление парламента северной столицы, позже предложит инициативу в Госдуме.
По словам Вишневского, он "возмущен беспределом силовиков, которые избивают и калечат мирных граждан во время акций протеста". Они практически всегда остаются безнаказанными, потому что опознать их невозможно, добавил он.
Депутат считает, что закон нужен и самим полицейским и росгвардейцам, чтобы речь шла только о тех, кто действительно нарушил закон. Кроме того, документ поможет избежать появления провокаторов в форме без опознавательных знаков, подчеркнул парламентарий.
Источник фото: Правда.ру
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