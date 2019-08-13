В Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы правоохранительными органами, но оправдывают их жесткие действия для пресечения беспорядков. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, при оценке протестов нельзя говорить о неправомерности применения силы или арестов, надо дождаться решения судов.
Песков добавил, что нужно четко различать согласованные акции и действия, которые подпадают под определение "попытки вовлечения людей в общественные беспорядки". В Москве имело место и то, и другое, сказал он.
Кремль фиксирует случаи как неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими, подчеркнул его представитель. Ведутся проверки.
При этом пресс-секретарь констатировал, что администрация президента "не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет". Это не прерогатива Кремля, этим должен заниматься суд после проведения расследования, заключил он.
Источник фото: Facebook
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