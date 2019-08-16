В КПРФ выступили за расширение полномочий парламента

В России надо расширять полномочия парламента, заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, комментируя опрос "Левада-центра", который показал падение интереса населения к выборам в нижнюю палату.

По его словам, это связано с тем, что российский парламент урезан в правах, и граждане это понимают. Они знают, что основные вопросы решаются правительством и администрацией президента, сказал Смолин Regions.ru.

Кроме того, добавил он, зачастую СМИ выставляют Госдуму ответственной за непопулярные законы, хотя большинство из них готовится либо кабмином, либо администрацией президента.

Депутат подчеркнул, что в современном мире нет ни одной демократической системы при слабом парламенте. Поэтому, если в нашей стране хотят повысить интерес к выборам в нижнюю палату, нужно расширить полномочия парламента, заключил он.

Источник фото: официальный сайт Олега Смолина

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