Опрос: 44% россиян проголосовали бы за ЕР на выборах в Госдуму

Если бы выборы в Госдуму проводились в ближайшее воскресение, в нее прошли бы "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. Такие данные приводит "Левада-центр" по итогам проведенного соцопроса.

44% участников исследования, готовых принять участие в голосовании, поддержали бы партию власти, 17% - КПРФ, 16% - либерал-демократов.

На выборах в нижнюю палату парламента за "Справедливую Россию" проголосовали бы 4% опрошенных, столько же - за "Коммунистов России".

За "Яблоко" отдали бы свои голоса 2% пришедших на участки, за "Зеленых", "ПАРНАС" и "Родину" - по одному проценту.

Социологи выяснили, что 24% жителей страны не стали бы голосовать в ближайшее воскресенье, 11% не знают, какой партии отдать предпочтение, 3% заявили, что не могут ответить на вопрос, пошли бы они на участки или нет.

Источник фото: Правда.ру

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