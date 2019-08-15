Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике

Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту и не выходит за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан. Об этом заявил член Совфеда Андрей Клишас.

По его словам, которые приводит сайт верхней палаты парламента, ограничения в данном вопросе направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, независимо от того, участвуют они в акциях или нет.

Сенатор отметил, что на фоне прошедших в Москве митингов западные СМИ заявляют о нарушении властями основ демократии, ограничении свободы слова и создании полицейского государства. При этом они не указывают на то, что акции 27 июля носили "несанкционированный, во многом провокационный характер", сказал он.

Законодательство РФ учитывает баланс интересов как организаторов и участников публичных мероприятий, так и других граждан и не препятствует реализации права на мирные собрания, которое прописано в Конституции, заключил Клишас.

Источник фото: Правда.ру

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