Член Совфеда Людмила Бокова не видит необходимости в дополнении перечня мест, где запрещено проведение политических акций.
По ее словам, в действующем законодательстве все необходимые ограничения уже есть.
Ранее Бокова предложила разработать законопроект, четко определяющий список мест для проведения митингов и политических акций. Она отметила, что это поможет не нарушать права участников мирных акций, а также других граждан, которые просто вышли на улицу по своим делам.
Сенатор Андрей Климов в свою очередь заявил, что СФ подготовит законопроект о местах для проведения митингов. В документе будет указано, где можно проводить массовые акции, а где категорически нельзя. Такое решение принято, чтобы "исключить всякий субъективизм", подчеркнул он.
Новый документ обяжет власти регионов и органы местного самоуправления определять специальные места для акций.
Источник фото: сайт "Единой России"
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