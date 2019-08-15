Бокова: дополнять перечень мест, где нельзя митинговать, не надо

Член Совфеда Людмила Бокова не видит необходимости в дополнении перечня мест, где запрещено проведение политических акций.

По ее словам, в действующем законодательстве все необходимые ограничения уже есть.

Ранее Бокова предложила разработать законопроект, четко определяющий список мест для проведения митингов и политических акций. Она отметила, что это поможет не нарушать права участников мирных акций, а также других граждан, которые просто вышли на улицу по своим делам.

Сенатор Андрей Климов в свою очередь заявил, что СФ подготовит законопроект о местах для проведения митингов. В документе будет указано, где можно проводить массовые акции, а где категорически нельзя. Такое решение принято, чтобы "исключить всякий субъективизм", подчеркнул он.

Новый документ обяжет власти регионов и органы местного самоуправления определять специальные места для акций.

Источник фото: сайт "Единой России"

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