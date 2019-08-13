В ОП Москвы заявили, что лидеры оппозиции используют митинги для пиара

Организуя акции протеста в Москве, лидеры оппозиции повышают свою узнаваемость, заявил член Общественной палаты столицы Сангаджи Тарбаев.

По его словам, он не знал никого из них, пока не начались митинги. "Для лидеров оппозиции это некий хайп", - отметил Тарбаев.

Он добавил, что большинство жителей столицы довольны тем, как она развивается, и не поддерживают протесты. Призывы кого-то свергнуть не актуальны, сказал он агентству "Москва".

Недопущение до выборов - вопрос резонансный, но не повод для митингов, тем более для тех, которые не согласованы с властями, заключил член ОП.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что протесты в столице не являются проявлением политического кризиса в стране. По его словам, они происходят во многих странах, если у людей возникают какие-то вопросы к власти.

Источник фото: Правда.ру

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