Организуя акции протеста в Москве, лидеры оппозиции повышают свою узнаваемость, заявил член Общественной палаты столицы Сангаджи Тарбаев.
По его словам, он не знал никого из них, пока не начались митинги. "Для лидеров оппозиции это некий хайп", - отметил Тарбаев.
Он добавил, что большинство жителей столицы довольны тем, как она развивается, и не поддерживают протесты. Призывы кого-то свергнуть не актуальны, сказал он агентству "Москва".
Недопущение до выборов - вопрос резонансный, но не повод для митингов, тем более для тех, которые не согласованы с властями, заключил член ОП.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что протесты в столице не являются проявлением политического кризиса в стране. По его словам, они происходят во многих странах, если у людей возникают какие-то вопросы к власти.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Песков назвал оправданным жесткое пресечение массовых беспорядков
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.