В Кремле не считают, что акции протеста в Москве - проявление политического кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что такое происходит во многих странах. В российской столице, добавил Песков, у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, появились вопросы к власти.
Он также подчеркнул, что в Москве были и согласованные акции, и попытки организации беспорядков, и это совершенно разные явления. На незаконных акциях, сказал представитель Кремля, правоохранители выполняют свои обязанности, делают всё для их пресечения, на законных - обеспечивают безопасность.
Песков призвал не давать волю эмоциям при оценке действий правоохранительных органов и протестующих на акциях. Это можно сделать только в ходе служебной проверки, еще это может установить суд, отметил он.
Пресс-секретарь президента выразил надежду, что все спорные ситуации, возникшие вокруг выборов в Мосгордуму, будут разрешены.
Источник фото: Facebook
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