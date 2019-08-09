Госдума обсудит меры защиты от вмешательства других государств в выборы в РФ. Об этом сегодня представителям СМИ сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
По его словам, ЕР поддерживает предложение коллег из других фракций по данному вопросу. Обсуждение с ними состоится в ближайшее время.
Вице-спикер Госдумы не исключил, что в нашей стране запретят деятельность иностранных СМИ, которые своими публикациями вмешивались во внутренние дела РФ, в частности, в связи с несанкционированными митингами в Москве.
Добавим, ранее в пятницу МИД России сообщил, что в ведомство вызвали советника-посланника посольства США в Москве, и ему было сделано представление из-за публикации в Twitter Госдепартамента и на сайте дипмиссии информации об акции, прошедшей в российской столице 3 августа.
В министерстве заявили, что размещение схемы проведения мероприятия расценено как агитация в пользу участия в нем.
Источник фото: сайт Госдумы
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