Генпрокуратура в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства иностранных неправительственных организаций.
Кроме того, оно будет уделено незаконной агитации в интернете, срыву выборов и призывам к массовым беспорядкам.
Глава правового управления ведомства Артур Завалунов заявил, что в этом году признаны нежелательными в нашей стране три таких организации - фонд "Свободная Россия" (США), "Всемирный конгресс украинцев" (Канада) и американская неправительственная организация "Атлантический совет".
Они проводят антироссийские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и политики, которое оно проводит, пытаются формировать общественное мнение о необходимости смены власти в России, влиять на протестные настроения.
Деятельность этих структур направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании, заключил Завалунов.
Источник фото: Правда.ру
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