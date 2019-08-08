ГП в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства

Генпрокуратура в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства иностранных неправительственных организаций.

Кроме того, оно будет уделено незаконной агитации в интернете, срыву выборов и призывам к массовым беспорядкам.

Глава правового управления ведомства Артур Завалунов заявил, что в этом году признаны нежелательными в нашей стране три таких организации - фонд "Свободная Россия" (США), "Всемирный конгресс украинцев" (Канада) и американская неправительственная организация "Атлантический совет".

Они проводят антироссийские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и политики, которое оно проводит, пытаются формировать общественное мнение о необходимости смены власти в России, влиять на протестные настроения.

Деятельность этих структур направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании, заключил Завалунов.

Источник фото: Правда.ру

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