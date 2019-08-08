Вице-премьеры, которые являются кураторами нацпроектов, получат право вносить в них изменения, не касающиеся итоговых целей и показателей.
Об этом сегодня представителям СМИ сообщил замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
По словам Кириенко, кураторы также смогут перераспределять финансовое обеспечение между результатами федеральных проектов, входящих в один нацпроект. Исключение тоже составляют итоговые результаты.
Определение целей и ключевых параметров останется за президентским советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее стало известно, что россияне смогут оставлять свои обращения на портале "Нацпроекты глазами людей", на котором будет собираться информация об объектах и мероприятиях нацпроектов. Уже сейчас база сайта содержит сведения о 15 тыс. объектов.
Источник фото: сайт правительства РФ
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