"Единая Россия" планирует создать сервис обратной связи по реализации нацпроектов - "Нацпроекты глазами людей". С помощью него жители страны смогут направлять обращения по данной тематике, касающиеся их регионов.
Задать вопрос или подать жалобу можно будет в специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении. Все они будут поступать в единую публичную базу.
Реагировать на обращения населения будут депутаты всех уровней. Их "раскидают" по объектам, вошедшим в нацпроекты.
На основе проблемных тем и вопросов "ЕР" будет систематически составлять доклад для главы кабмина Дмитрия Медведева.
Новый сервис планируется запустить осенью. Сообщества в соцсетях будут наполняться адресно. Информация будет учитывать регионы и интересы пользователя.
Источник превью: сайт Госдумы
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