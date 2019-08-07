Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик

Такую ситуацию, которая сложилась с выборами в Москве, нельзя было допускать, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.

По его словам, нужно было зарегистрировать всех, кто добросовестно собрал подписи в свою поддержку, а потом на выборах горожане решили бы, кого они желают видеть в парламенте.

Любые попытки подавления воли избирателей уменьшают базу поддержки власти, сказал парламентарий Regions.ru. Он выразил мнение, что власть абсолютно не стремится к поиску компромиссов, но такое давление обычно "приближает к большим переменам".

Шеин подчеркнул, что найти выход из ситуации будет чрезвычайно сложно, поскольку она "загнана в тупик". А те, кто это сделал, не пожелают "идти на попятную", заключил политик.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил агентству, что после столичных акций протеста, скорее всего, будет ужесточен ряд норм, в том числе нормы избирательного законодательства и положения о проведении массовых акций.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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