Миронов предложил изучить в Госдуме попытки вмешательства в выборы

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос о создании в Госдуме специальной рабочей группы по изучению материалов о возможных попытках и осуществленных действиях по вмешательству в выборы в РФ.

По его словам, которые приводит сайт партии, в группу должны войти представители всех фракций. Политик отметил, что, по данным представителей МИД России, организаторам несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 3 августа, оказывали поддержку иностранные государства.

Такое положение дел Миронов назвал недопустимым. Он заявил, что Россия - суверенная страна. Выборы - внутреннее дело государства, вмешиваться в них никто не имеет права, сказал он.

Лидер СР также добавил, что его партия 10 лет участвует в выборах, и у нее есть претензии к действующим правилам. Так, она выступает против муниципального фильтра и за перенос единого дня голосования.

"Мы видим недочеты в избирательном законодательстве и будем с этим работать", - подчеркнул он.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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