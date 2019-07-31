В деле о массовых беспорядках в Москве появился первый задержанный

Задержан первый фигурант уголовного дела о массовых беспорядках во время несанкционированной акции, прошедшей в минувшую субботу в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что речь идет о Кирилле Жукове, который ранее уже был оштрафован. Сегодня его допрашивают следователи.

Еще один человек - Сергей Фомин - был допрошен как свидетель и отпущен.

В среду также стало известно, что у координатора московского отделения "Левого блока" Василия Кузьмина прошел обыск по данному уголовному делу. У него изъяли компьютер и доставили на допрос.

Напомним, СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках накануне. В ведомстве утверждают, что перед незаконным митингом в интернете размещались призывы принять в нем участие, хотя их авторы "заведомо допускали, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

Источник фото: Правда.ру

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