Мэр Москвы: митинг, прошедший 27 июля, никто не пытался согласовать

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов к участникам несанкционированной акции, прошедшей в центре столицы 27 июля, было абсолютно оправданным.

Он сказал, что в течение нескольких дней активисты проводили незаконные мероприятия на Трубной площади, полиция практически не реагировала, но это их и не устроило.

Тогда, заявил градоначальник в эфире телеканала "ТВ-Центр", они начали перекрывать дороги, блокировать улицы, нападать на полицейских. В итоге они вынудили применять силу, что в сложившейся ситуации было "совершенно адекватным", подчеркнул он и добавил, что полиция выполняла свою работу.

Мэр назвал акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы "массовыми беспорядками, заранее спланированными и хорошо подготовленными".

Он особо отметил, что согласовать ее никто и не пытался. На разрешенном митинге неделей раньше, который прошел на проспекте Академика Сахарова, прозвучали призывы выйти на улицы 27 июля.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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