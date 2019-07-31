На Совет Думы будут приглашать представителей министерств и ведомств

Формат работы Совета Госдумы изменится. Теперь каждый месяц в его заседаниях будут принимать участие представители различных министерств и ведомств.

Такое решение принял спикер Вячеслав Володин. По словам его советника по связям со СМИ Анастасии Кашеваровой, он решил наполнить работу Совета политическим содержанием и обсуждением вопросов, которые помогут депутатам разрабатывать более качественные законопроекты.

При этом цель таких встреч не в том, чтобы оценивать работу какого-либо ведомства, а именно в диалоге, чтобы сообща решать проблемы граждан.

Планируется, что первым гостем в начале осенней сессии станет глава Росстата Павел Малков. Депутаты хотят получить информацию о состоянии экономики и социальной сферы.

Кашеварова отметила, что новый формат усилит работу не только самого Совета, но и ГД в целом.

Источник фото: сайт Госдумы

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