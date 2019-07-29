Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проверили 15 отделов полиции, где содержались участники несанкционированного митинга оппозиции.
Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что задержанные жалуются на длительное содержание в автозаках. Людям пришлось стоять несколько часов, многим было плохо.
В ОМВД "Останкино" один человек пожаловался на избиение, ему оказали помощь. В отделе полиции по Тверскому району содержатся пять участников акции, в том числе Дмитрий Гудков.
Напомним, акция прошла в субботу. Ее участники протестовали против того, что их не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Источник фото: Правда.ру
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