Общественные наблюдатели рассказали о жалобах задержанных на митинге

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проверили 15 отделов полиции, где содержались участники несанкционированного митинга оппозиции.

Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что задержанные жалуются на длительное содержание в автозаках. Людям пришлось стоять несколько часов, многим было плохо.

В ОМВД "Останкино" один человек пожаловался на избиение, ему оказали помощь. В отделе полиции по Тверскому району содержатся пять участников акции, в том числе Дмитрий Гудков.

Напомним, акция прошла в субботу. Ее участники протестовали против того, что их не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Источник фото: Правда.ру

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