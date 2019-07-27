Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы не выходить на несогласованную протестную акцию, поскольку ее организаторы готовят серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
По его словам, на митинг активно агитируют приезжать жителей других регионов страны. Мэр не уточнил характер возможных провокаций, однако подчеркнул, что эта информация поступила от правоохранительных органов столицы.
"Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - написал Собянин на своей странице в Twitter.
Он добавил, что все правовые вопросы следует решать в установленном порядке, а ультиматумы и беспорядки "ни к чему хорошему не приведут".
Напомним, организаторы акции у здания мэрии добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму. Митингующие требуют личной встречи с Собяниным, мэр на это требование не ответил.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Онкологический центр европейского уровня планируют построить в одном из самых престижных районов Ленинградской области — Юкковском сельском поселении.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.