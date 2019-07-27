Собянин заявил о возможных провокациях на несогласованной акции у мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы не выходить на несогласованную протестную акцию, поскольку ее организаторы готовят серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

По его словам, на митинг активно агитируют приезжать жителей других регионов страны. Мэр не уточнил характер возможных провокаций, однако подчеркнул, что эта информация поступила от правоохранительных органов столицы.

"Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - написал Собянин на своей странице в Twitter.

Он добавил, что все правовые вопросы следует решать в установленном порядке, а ультиматумы и беспорядки "ни к чему хорошему не приведут".

Напомним, организаторы акции у здания мэрии добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму. Митингующие требуют личной встречи с Собяниным, мэр на это требование не ответил.