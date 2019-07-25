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Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса

Политика print

Дмитрий Гудков получил еще две повестки на допросы в Следственный комитет. Они состоятся сегодня в 18:00 и в 15:00 в пятницу.

В ночь на четверг в квартире оппозиционера прошел обыск. Утром он явился на допрос по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.

У него спрашивали, как он выдвинулся на выборы в Мосгордуму, какие уличные акции посещал. Гудков воспользовался 51 статьей Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Пресс-секретарь политика Алексей Обухов заявил, что в той статье, по которой он проходит свидетелем, речь идет о влиянии должностных лиц на избирательный процесс, а Гудков таковым не является.

Напомним, вчера в СК заявили, что "участники одного из движений" организовали в центре столицы несогласованные митинги, чтобы оказать давление на сотрудников Мосгоризбиркома и окружных комиссий. В ведомстве утверждают, что их действия "были сопряжены с угрозами применения насилия".

Источник фото: Facebook

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Темы допрос оппозиция мосгордума дмитрий гудков
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