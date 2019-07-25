Юлия Галямина не пришла в СК на допрос

Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина не пришла сегодня в СК РФ на допрос по делу о препятствовании работе избиркомов.

В Twitter она написала, что сначала повестку ей не прислали, только позвонили. Следователи пытались застать ее дома в 10 утра, но "я в такое время никогда не бываю", отметила она.

В Следственный комитет пришел утром зарегистрированный кандидат в столичный парламент Сергей Цукасов, который получил повестку. Он пробыл там всего несколько минут, комментарии прессе не дал.

Напомним, в ночь на четверг прошел обыск в квартире оппозиционера Дмитрия Гудкова, которого отказались регистрировать на выборах, а также кандидата от его команды Александра Соловьева.

Накануне в СК заявили, что "участники одного из движений" организовали в центре столицы несогласованные митинги, чтобы оказать давление на сотрудников Мосгоризбиркома и окружных комиссий. В ведомстве утверждают, что их действия "были сопряжены с угрозами применения насилия".

Оппозиционеры решили проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы до тех пор, пока всех не зарегистрируют, а 27 июля пообещали провести очередную массовую акцию.

Источник фото: Правда.ру

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