Волгоградский губернатор первым зарегистрирован на выборах

Избирком Волгоградской области сегодня зарегистрировал первого кандидата на пост губернатора. Им стал действующий глава данного региона Андрей Бочаров.

Все сданные им документы признаны соответствующими требованиям законодательства, все подписи - достоверными, муниципальный фильтр пройден.

Ранее Бочаров представил в избирком кандидатов в Совфед. Это председатель облдумы Николай Семисотов, директор по производству алюминиевого завода Артем Фоминых и председатель реготделения Паралимпийского комитета Любовь Васильева. Если Бочаров выиграет выборы, один из них станет сенатором.

Добавим, необходимые документы в избирком для участия в выборах губернатора сдали также Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России", Владимир Рублев от ЛДПР, Эдуард Давыдовский от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Источник фото: Правда.ру

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