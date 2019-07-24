Избирком Волгоградской области сегодня зарегистрировал первого кандидата на пост губернатора. Им стал действующий глава данного региона Андрей Бочаров.
Все сданные им документы признаны соответствующими требованиям законодательства, все подписи - достоверными, муниципальный фильтр пройден.
Ранее Бочаров представил в избирком кандидатов в Совфед. Это председатель облдумы Николай Семисотов, директор по производству алюминиевого завода Артем Фоминых и председатель реготделения Паралимпийского комитета Любовь Васильева. Если Бочаров выиграет выборы, один из них станет сенатором.
Добавим, необходимые документы в избирком для участия в выборах губернатора сдали также Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России", Владимир Рублев от ЛДПР, Эдуард Давыдовский от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
Источник фото: Правда.ру
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