Депутат Госдумы от Свердловской области, член ЛДПР Игорь Торощин не будет принимать участие в выборах главы Волгоградской области.
Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев заявил, что он не имеет отношения к данному региону, а в партии считают, что в выборах должны принимать участие только местные жители.
ЛДПР нашла в области другого кандидата. Им стал депутат Волгоградской гордумы Виталий Кривошеев.
Ранее на заседании ГД Торощин выступил с резкой критикой в адрес властей региона. Он обвинил действующего губернатора Андрея Бочарова в развале промышленности. В ответ на это спикер Вячеслав Володин заявил, что Торощин втягивает депутатов в избирательную кампанию, и предложил ему собрать доказательства своих слов и обратиться в правоохранительные органы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь потребовал не затыкать рот парламентариям и выразил мнение, что Бочаров - "самый слабый губернатор".
Источник превью: сайт ЛДПР
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