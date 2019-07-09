ЛДПР сняла Торощина с выборов волгоградского губернатора

Депутат Госдумы от Свердловской области, член ЛДПР Игорь Торощин не будет принимать участие в выборах главы Волгоградской области.



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Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев заявил, что он не имеет отношения к данному региону, а в партии считают, что в выборах должны принимать участие только местные жители.

ЛДПР нашла в области другого кандидата. Им стал депутат Волгоградской гордумы Виталий Кривошеев.

Ранее на заседании ГД Торощин выступил с резкой критикой в адрес властей региона. Он обвинил действующего губернатора Андрея Бочарова в развале промышленности. В ответ на это спикер Вячеслав Володин заявил, что Торощин втягивает депутатов в избирательную кампанию, и предложил ему собрать доказательства своих слов и обратиться в правоохранительные органы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь потребовал не затыкать рот парламентариям и выразил мнение, что Бочаров - "самый слабый губернатор".

Источник превью: сайт ЛДПР

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