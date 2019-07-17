Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не планирует уходить в отставку. Об этом он заявил сегодня представителям СМИ.
"Если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику - почему он должен в отставку уходить?", - сказал он.
Горбунов добавил, что другие главы избиркомов покидали свои посты добровольно, в связи с повышением. Его на данную должность рекомендовал ЦИК. Глава МГИК отметил, что он будет передавать свой опыт и готовить смену.
Добавим, в среду Горбунов также обвинил независимых кандидатов в Мосгордуму в злоупотреблении избирательным правом. По его словам, им шли навстречу, "но когда люди стали переходить грань разумного, естественно, все это было прекращено", - сказал чиновник.
Он уточнил, что у всех кандидатов, которым отказано в регистрации, в соответствии с законом есть право обжаловать эти решения.
Источник фото: сайт МГИК
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